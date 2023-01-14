Ученые обнаружили среди предков сибиряков американских индейцев

Генетики, проанализировав останки десяти древних людей, живших по всей территории Сибири, пришли к выводу, что между жителями Северной Америки и Северной Азии шел активный обмен генами. Об этом пишет Current Biology.

Отмечается, что первые люди появились в Северной Америке около 20 тысяч лет назад, перейдя в макрорегион по Беринговому перешейку, сухопутному «мосту», соединившему два континента.

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Вместе с тем, генетический состав предков современных индейцев долго оставался загадкой, в силу того, что ученым не хватало материала для исследований.

В опубликованном в журнале докладе сообщается, что ученым все же удалось заполнить этот пробел, описав и сравнив геномы десяти людей, живших свыше 7500 лет назад по всей Сибири.

Это дало им возможность выявить неожиданные потоки генов между людьми, жившими на Дальнем Востоке и в Алтайских горах, а также между жителями Сибири и их потомками, североамериканскими индейцами.

Специалисты тщательно описали прежде неизвестную популяцию охотников-собирателей, жившую в этих местах около 7500 лет назад, в чьих геномах сочетались как палеосибирские, так и североазиатские черты.

В частности, обнаруженный на Алтае мужчина оказался совершенным «генетическим чужаком»: его генетический профиль показал его родство с народами Дальнего Востока, а не с другими жителями Сибири.

При этом, заметили исследователи, он вовсе не был «изгоем» или «нежеланным гостем». Его кости были обнаружены в пещере с богатым погребальным инвентарем. Предположительно, в своем племени он выполнял функции шамана.

Кроме того, анализ останков показал поток генов из Северной Америки в Северо-Восточную Азию еще как минимум пять тысяч лет назад. Потомки североамериканских индейцев в основном заселяли Дальний Восток, но часть из них добралась до Центральной Сибири.