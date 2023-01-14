В «Роскосмосе» раскрыли планы по возвращению «Союза МС-22» в случае ЧП

«Роскосмос» и партнеры по МКС приняли необходимые меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля «Союз МС-22» в случае аварии на станции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

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В «Роскосмосе» подчеркнули, что в настоящее время системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно. Вместе с тем, в случае аварии на станции экипажу может потребоваться экстренная эвакуация на Землю.

Уточняется, что в рамках мероприятий по обеспечению безопасности было принято решение переместить из пострадавшего аппарата в корабль Crew Dragon кресло астронавта Франциско Рубио.

Соответственно, если нештатная ситуация произойдет до прибытия на орбиту «Союза МС-23», Рубио отправится обратно на планету на американском корабле. Российские космонавты будут вынуждены вернуться на своем «Союзе МС-22» с неисправной системой охлаждения.