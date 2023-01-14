В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
29 минут назад

В «Роскосмосе» раскрыли планы по возвращению «Союза МС-22» в случае ЧП

Илья Родин

«Роскосмос» и партнеры по МКС приняли необходимые меры по обеспечению безопасности экипажа неисправного корабля «Союз МС-22» в случае аварии на станции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

В «Роскосмосе» раскрыли планы по возвращению «Союза МС-22» в случае ЧП
Фото: роскосмосроскосмос

В «Роскосмосе» подчеркнули, что в настоящее время системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно. Вместе с тем, в случае аварии на станции экипажу может потребоваться экстренная эвакуация на Землю.

Уточняется, что в рамках мероприятий по обеспечению безопасности было принято решение переместить из пострадавшего аппарата в корабль Crew Dragon кресло астронавта Франциско Рубио.

Соответственно, если нештатная ситуация произойдет до прибытия на орбиту «Союза МС-23», Рубио отправится обратно на планету на американском корабле. Российские космонавты будут вынуждены вернуться на своем «Союзе МС-22» с неисправной системой охлаждения.

В пресс-службе пояснили, что «спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным». Снижение количества людей на борту поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22».

Наука и техника,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители