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22 минуты назад

В ведре для крылышек: Vivo выпустила KFC-смартфон

Ferra.ru

Производитель смартфонов Vivo объединился с сетью ресторанов быстрого питания KFC и выпустил лимитированную модель смартфона X90. Устройство продаётся в ведре для куриных крылышек.

В ведре для крылышек: Vivo выпустила KFC-смартфон
Фото: ferra.ruferra.ru

Vivo решил так сделать, чтобы поддержать шутки в интернете о том, что цвет дизайна смартфона X90 похож на фирменный стиль KFC.

Помимо упаковки и смартфона пользователь получит переноску для кота с окном в виде ведра, картхолдер, ремень для ведра, а также годовой абонемент на бесплатную еду в KFC. Набор вышел ограниченной партией — 100 штук. Получить смартфон можно в ходе конкурса, который проводится, к сожалению, только в Китае.

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