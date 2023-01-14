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35 минут назад

США запустят секретный военный спутник

Илья Родин

Американская ракета Falcon Heavy в воскресенье, 15 января, стартует на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

США запустят секретный военный спутник
Фото: SpaceXSpaceX

Отмечается, что на геостационарную орбиту будет выведен военный спутник связи Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2.

По официальным данным, представленным командованием Космических систем США, аппарат позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства державы и боевых командований.

Уточняется, что конкретные данные о CBAS-2 строго засекречены. Известна только его масса, она составляет порядка 3 тонн.

Пентагон задумал создать отражающие атаки России и Китая спутники

Кроме того, ракета выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах американских военных.

Наука и техника,SpaceX,Пентагон,
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