США запустят секретный военный спутник

Американская ракета Falcon Heavy в воскресенье, 15 января, стартует на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Фото: SpaceX SpaceX

Отмечается, что на геостационарную орбиту будет выведен военный спутник связи Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2.

По официальным данным, представленным командованием Космических систем США, аппарат позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства державы и боевых командований.

Уточняется, что конкретные данные о CBAS-2 строго засекречены. Известна только его масса, она составляет порядка 3 тонн.