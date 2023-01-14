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32 минуты назад

Science: ученые заявили о родстве коренных американцев и сибиряков

Газета.Ruиещё 1

Ученые доказали родство коренных американцев и жителей Сибири, пишет обозреватель Майкл Прайс для журнала Science.

Ученые заявили о родстве коренных американцев и сибиряков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ДНК трех человек, погибших около 500 лет назад на берегу реки на полуострове Камчатка, показывает, что они имели североамериканское происхождение.

Прайс отмечает, что регион Берингова моря был местом межконтинентальной связи, где люди регулярно плавали на лодках туда и обратно на протяжении тысячелетий.

"Идея обратной миграции делает историю этой области немного более сложной, но и более реалистичной У людей есть удивительная способность добираться куда угодно", — говорит Андерс Гётерстрем, генетик из Стокгольмского университета.

Ранее сообщалось, что часть заселивших Америку сибиряков вернулась обратно и дошла до Камчатки.

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