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49 минут назад

В России начали пропадать из продажи фирменные зарядки для iPhone

Ferra.ru

Екатеринбургское издание E1 сообщило, что в магазинах города из продажи пропали оригинальные зарядки для iPhone.

В России начали пропадать из продажи фирменные зарядки для iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о фирменных блоках питания. Екатеринбуржцы говорят, что нигде — ни на сайтах крупных сетей, ни в небольших интернет-магазинах — не могут найти оригинальные зарядники. Только копии.

В Re:Store E1.RU пояснили, что в наличии у них действительно нет зарядных устройств производства самой Apple. Однако есть блоки питания от производителей с сертифицированной лицензией. То есть подделками такие назвать нельзя.

Напомним, Apple официально ушла из России после того, как на территорию Украины были полномасштабно введены российские войска.

Наука и техника,Apple,
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