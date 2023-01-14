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21 минуту назад

Стал известен легкий способ ускорить Windows 11

Газета.Ru

Работу операционной системы Windows 11 можно ускорить самостоятельно, если отключить одну опцию в настройках, касающуюся безопасности. Об этом сообщили техноблогеры на портале "Палач".

Стал известен легкий способ ускорить Windows 11
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Нужно отключить VBS, Virtualization-based Security или "Безопасность на основе виртуализации". Эта опция создает безопасную область в оперативной памяти, изолируя ее от остальной ОС", - рассказали авторы.

Блогеры пояснили, что из-за использования VBS производительность компьютера снижается примерно на 20-25%. По их словам, рекомендация отключить этот пункт к настройках подойдет и обладателям слабых ПК.

Для отключения VBS нужно открыть "Параметры", в поиске ввести "Изоляция ядра" и запустить программу. После этого необходимо отключить параметр "Целостность памяти" и перезагрузить компьютер.

Техноблогеры предупредили, что отключать VBS не стоит тем пользователям, кто регулярно скачивает программы и другие файлы из неподтвержденных источников, так как это увеличивает риск взлома ПК и загрузки вирусов.

Ранее сообщалось, что в поисковике Google начал отображаться вредоносный веб-сайт, на котором якобы можно скачать драйверы от AMD.

Наука и техника,Google,
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