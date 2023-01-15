В России захотели создать национальную мобильную операционную систему

Лидеры ИТ-отрасли в России — VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» — будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС). Об этом заявил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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По словам Горелкина, конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и «была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android» — со своими сервисами и магазином приложений.

Отмечается, что такой магазин уже есть у VK. У «Яндекса» есть картографический сервис и интерфейсные наработки, а «Сбер» владеет самым популярным в стране финтех-сервисом, подчеркнул зампред. Парламентарий отметил, что это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.