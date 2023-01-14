В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
57 минут назад

Илон Маск задумался об отказе от соцсетей

Газета.Ru

Проживающий в США миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter за $44 млрд, задумался о том, что пользователи интернета должны уметь на время отказываться от соцсетей. Об этом сообщает Business Insider.

Илон Маск задумался об отказе от соцсетей
Фото: John Raoux/APJohn Raoux/AP

Так он отреагировал на пост в Twitter о том, что "антисоциальные тенденции, в том числе просмотр соцсетей, делают людей более одинокими".

"Может быть, нам следует проводить меньше времени в социальных сетях", - ответил Маск.

Тем не менее пока бизнесмен продолжает оставаться активным пользователем Twitter. Свои посты он сделал около 1:30 ночи по местному времени, а вернулся в Twitter со следующей публикацией около 9 утра.

По данным Business Insider, Маск в среднем писал под одному твиту каждый час в течение трех недель после покупки Twitter. В 2022 году Маск заявлял, что хочет избавиться от "ужасной привычки" проверять смартфон по утрам сразу после пробуждения. Неизвестно, сумел ли миллиардер отказаться от привычки.

Ранее Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором сообщил, что ближайшие месяцы в компании станут для них "мучением".

Наука и техника,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители