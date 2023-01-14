Илон Маск задумался об отказе от соцсетей

Проживающий в США миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter за $44 млрд, задумался о том, что пользователи интернета должны уметь на время отказываться от соцсетей. Об этом сообщает Business Insider.
Так он отреагировал на пост в Twitter о том, что "антисоциальные тенденции, в том числе просмотр соцсетей, делают людей более одинокими".
"Может быть, нам следует проводить меньше времени в социальных сетях", - ответил Маск.
Тем не менее пока бизнесмен продолжает оставаться активным пользователем Twitter. Свои посты он сделал около 1:30 ночи по местному времени, а вернулся в Twitter со следующей публикацией около 9 утра.
По данным Business Insider, Маск в среднем писал под одному твиту каждый час в течение трех недель после покупки Twitter. В 2022 году Маск заявлял, что хочет избавиться от "ужасной привычки" проверять смартфон по утрам сразу после пробуждения. Неизвестно, сумел ли миллиардер отказаться от привычки.
Ранее Илон Маск отправил электронное письмо сотрудникам Twitter, в котором сообщил, что ближайшие месяцы в компании станут для них "мучением".