Apple окончательно откажется от «челок» в смартфонах

Американская компания Apple решила использовать дисплеи с отверстиями для селфи-камер во всех четырех моделях смартфонов iPhone 15. Об этом сообщает издание The Elec.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что в 2022 году компания из Купертино отказалась от "челок" только для двух Pro-версий последнего поколения. Отверстия для фронтальных камер обеспечивают сохранение большей полезной площади экрана.

При этом вырез Dynamic Island, который уже имеют модели Pro и Pro Max, в 2023 году получат и все обычные модели iPhone 15, включая самый доступный по цене.

Согласно данным The Elec, Samsung Display, которые создают экраны для "айфонов", закупили у компании Philoptics дополнительное оборудование для лазерного травления с целью получения отверстий в панелях, которые будут поставляться для Apple. Также источники рассказали, что пока Apple не будет использовать технологию Face ID, скрытую под экраном.