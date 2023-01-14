В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
44 минуты назад

Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

Елена Прошина

Россия в текущем году обновит орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию «Главкосмоса».

Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пополнится тремя аппаратами нового поколения, два из которых «Глонасс-К» и одним «Глонасс-К2». В 2023 году должны состояться запуски двух спутников «Глонасс-К» и одного «Глонасса-К2», а также аппаратов «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л», двух «Метеор-М» и двух «Ионосфера», которые предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, с космодрома «Плесецк» состоятся пуски ракет «Ангара» - одной легкой «Ангары-1.2» и одной тяжелой «Ангары-А5». Информации о возможном старте легкой «Ангары» с космодрома «Восточный» нет, тогда как ранее ожидалось, что первый пуск новой ракеты в Амурской области состоится в декабре 2023 года. Также в 2023 году планируется запустить два пуска российских пилотируемых кораблей «Союз МС» и четыре старта грузовиков «Прогресс МС» к Международной космической станции.

По сообщению «Роскосмоса», отечественный космический комплекс навигационной системы ГЛОНАСС получит новейшие спутники «Глонасс-К2». Первый запуск изначально планировался на 2022 год, но был перенесен. Новые аппараты получили больше навигационных сигналов.

В настоящее время в орбитальной группировке ГЛОНАСС насчитывается 25 спутников, из которых четыре «Глонасса-К», а остальные – «Глонасс-М». Один «Глонасс-К» находится на этапе ввода в систему, остальные 24 работают по целевому назначению.

Наука и техника,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители