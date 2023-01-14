Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

Россия в текущем году обновит орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию «Главкосмоса».

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Она пополнится тремя аппаратами нового поколения, два из которых «Глонасс-К» и одним «Глонасс-К2». В 2023 году должны состояться запуски двух спутников «Глонасс-К» и одного «Глонасса-К2», а также аппаратов «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л», двух «Метеор-М» и двух «Ионосфера», которые предназначены для дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, с космодрома «Плесецк» состоятся пуски ракет «Ангара» - одной легкой «Ангары-1.2» и одной тяжелой «Ангары-А5». Информации о возможном старте легкой «Ангары» с космодрома «Восточный» нет, тогда как ранее ожидалось, что первый пуск новой ракеты в Амурской области состоится в декабре 2023 года. Также в 2023 году планируется запустить два пуска российских пилотируемых кораблей «Союз МС» и четыре старта грузовиков «Прогресс МС» к Международной космической станции.

По сообщению «Роскосмоса», отечественный космический комплекс навигационной системы ГЛОНАСС получит новейшие спутники «Глонасс-К2». Первый запуск изначально планировался на 2022 год, но был перенесен. Новые аппараты получили больше навигационных сигналов.