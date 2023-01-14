Названа опасность лежащего под подушкой смартфона

Директор департамента «Телеком» IT-компании «Т1 Интеграция» Андрей Никандров рассказал, как безопаснее всего носить мобильные телефоны, чтобы избежать проблем со здоровьем. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

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Никандров отметил, что людям со стимуляторами лучше избегать плотного контакта с приборами с излучением, так как возможны наводки на довольно длинных электродах. В таком случае прибор может принять их за некорректную работу сердечной мышцы и внести коррективы в ритм.

Также не стоит допускать длительного близкого контакта мобильника с органами репродукции, головного мозга и сердечной мышцы. Поэтому лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах.

Кроме этого, в кармане брюк смартфон испытывает повышенные нагрузки, и они могут изменить геометрию аппарата и даже вывести его из строя. В современных телефонах используются литиевые аккумуляторы, которые не любят деформации, поэтому может произойти короткое замыкание, а затем — возгорание.

Опасность появляется и тогда, когда мобильник кладут под подушку, одеяло и в любое место, где гаджет не может естественно охлаждаться. Особенно это актуально, если при этом он находится на зарядке — перегрев негативно действует на аккумулятор. В таком случае так же есть риск возгорания.

Специалист отметил, что с удалением от «цивилизации» телефон увеличивает мощность передаваемого сигнала для общения с базовой станцией операторов. Соответственно, растет возможное влияние на его владельца.