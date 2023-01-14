Названы меры для введения эффективного запрета одноразового пластика

Ученые из Центра глобальной политики в отношении пластмасс Университета Портсмута предложили три меры, которые должны помочь сделать запрет одноразового пластика действительно рабочим. Об этом сообщает The Conversation.

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Зимбабве запретила пластиковую упаковку и бутылки еще в 2010 году. В Антигуа и Барбуда запретили одноразовые упаковки для продуктов питания в 2016 году, а остров Вануату в Тихом океане сделал то же самое в отношении одноразовых контейнеров в 2018 году. В ЕС в 2021 году запретили ватные палочки, пластиковые палочки для воздушных шаров, пластиковые предметы общественного питания и контейнеры для еды, в том числе изготовленные из пенополистирола.

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Однако эти и многие другие запреты не всегда соблюдаются в полной мере, а также создают некоторые неудобства для людей. Чтобы сделать эти меры более удобными для людей и лишить мотивации их нарушать, специалисты предлагают три меры. Во-первых, необходимо предложить доступную и достойную альтернативу.

Например, Антигуа и Барбуда сделали это, вложив средства в исследования более экологичных материалов и перечислив альтернативы пластику, такие как багасса, побочный продукт переработки сахарного тростника. При этом необходимо учитывать экологический след от всех стадий жизненного цикла упаковки. Во-вторых, запретительные меры должны быть поэтапными, чтобы люди успели изменить потребительские привычки, а продавцы - распродать старые запасы.

В Антигуа и Барбуда поэтапный запрет пластиковых пакетов в 2016 и 2017 годах вызвал поддержку запрета других пластиковых изделий в период с 2017 по 2018 год. В обоих случаях ввоз этих продуктов сначала ограничивался, а затем вводился запрет на их распространение, что давало поставщикам время для поиска альтернатив и использования имеющихся запасов. В-третьих, необходимо активно вовлекать в процесс общественность. Необходимы информационные кампании, которые бы объясняли, почему необходим запрет, что он означает для населения и бизнеса и какие существуют альтернативы.