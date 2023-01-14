В 2022 году концентрация парниковых газов значительно возросла

Концентрация парниковых газов в 2022 году продолжила увеличиваться. Об этом сообщает пресс-служба Бременского университета. Отслеживание динамики накопления парниковых газов началось в 2002 году, когда начал работу прибор SCIAMACHY на европейском экологическом спутнике ENVISAT.
В данный момент его дополняют японские GOSAT и GOSAT-2, а также американский OCO-2. Спутники измеряют усредненное по вертикали отношение смеси углекислого газа CO2 и метана CH4. Данные представлены в частях на миллион (ppm) для CO2 и в частях на миллиард (ppb) для CH4. В итоге выяснилось, что количество метана увеличилось на 11,8 частей на миллиард в 2022 году, а углекислого газа — на 2,1 частей на миллион.
Уровень CO2 увеличивается почти равномерно — в отличие от метана. В период с 2000 по 2006 год концентрация метана в среднем была стабильной.
Однако с 2007 года содержание метана вновь начало расти, особенно высокими темпами в последние годы. Рекордные уровни роста зафиксировали в 2020 и 2021 годах, вероятно, в связи с увеличением выбросов метана во время эпидемии COVID-19.