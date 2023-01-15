Найдена планета без смены времени суток

Ученые обнаружили новую планету, которая размером примерно с Землю и так же, как и наша родная планета, находится в обитаемой зоне. Но есть пару нюансов: на ней не происходит смена времени суток. Планета получила название TOI 700e. Ее звезда находится на расстоянии чуть более 100 световых лет от нас.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

TOI 700e находится в обитаемой зоне звезды - регионе, где при соответствующих атмосферных условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Ее размер составляет около 95% от размера Земли, и, вероятно, она тоже является каменистой.

"Это одна из немногих известных нам систем с несколькими небольшими планетами в обитаемой зоне", - говорит Эмили Гилберт, ведущий автор работы. “Это делает систему TOI 700 интересным объектом для дополнительного изучения".