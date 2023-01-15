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37 минут назад

Найдена планета без смены времени суток: она еще и в обитаемой зоне

Ferra.ruиещё 2

Ученые обнаружили новую планету, которая размером примерно с Землю и так же, как и наша родная планета, находится в обитаемой зоне. Но есть пару нюансов: на ней не происходит смена времени суток. Планета получила название TOI 700e. Ее звезда находится на расстоянии чуть более 100 световых лет от нас.

Найдена планета без смены времени суток
Фото: Ferra.ruFerra.ru

TOI 700e находится в обитаемой зоне звезды - регионе, где при соответствующих атмосферных условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Ее размер составляет около 95% от размера Земли, и, вероятно, она тоже является каменистой.

"Это одна из немногих известных нам систем с несколькими небольшими планетами в обитаемой зоне", - говорит Эмили Гилберт, ведущий автор работы. “Это делает систему TOI 700 интересным объектом для дополнительного изучения".

К сожалению, нет никаких указаний на то, что 700e имеет атмосферу, подобную земной. При этом планета вероятно, находится в приливном захвате. Таким образом на одной стороне 700e всегда будет день а на другой — ночь.

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