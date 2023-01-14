Гинцбург заявил, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее

Появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или "кракен" говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов впоследствии будет еще больше, сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК [рибонуклеиновая кислота]. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше", - сказал он.
По словам Гинцбурга, свойства новых штаммов также будут меняться очень быстро. В связи с этим заболеваемость коронавирусной инфекцией также может вырасти.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении первого случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 "кракен" в Пензенской области. В ведомстве подчеркнули, что вводить ограничения не планируется.
По данным ученых, "кракен" не вызывает тяжелого течения заболевания, при этом он является самым заразным вариантом вируса за всю историю пандемии. Кроме того, отмечалось, что впоследствии он может стать доминирующим вариантом коронавируса.