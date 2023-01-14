Гинцбург заявил, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее

"Кракен" появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК [рибонуклеиновая кислота]. То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше", - сказал он.