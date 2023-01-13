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54 минуты назад

Часть характеристик iPhone 16 Pro рассекретили задолго до премьеры

Ferra.ru

Известный инсайдер под ником LeaksApplePro рассказал, какое оснащение может получить будущий iPhone 16 Pro.

Часть характеристик iPhone 16 Pro рассекретили задолго до премьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам инсайдера, у этой модели айфона останется порт USB-C, что противоречит слухам о лишении этой модели и даже линейки в целом всех разъёмов. Минимальный объём флеш-памяти в iPhone 16 Pro составит 256 ГБ, максимальный — 2 ТБ.

Кроме того, LeaksApplePro сообщил, что iPhone 16 Pro получит улучшенную камеру с основным датчиком движения на 48 Мп. При этом Apple займётся модернизацией не аппаратной части камеры, а программной.

Касательно стоимости, инсайдер уверен, что iPhone 16 Pro будет не дороже аналогичных моделей в линейке iPhone 15.

Наука и техника,Apple,
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