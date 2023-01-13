Обнаружена планета, в ядре которой происходит ядерный синтез

Международная группа ученых, возглавляемая профессором Сашей Хинкли из Университета Эксетера, обнаружила новую экзопланету, в ядре которой наблюдаются признаки ядерного синтеза.

Фото: NASA NASA

Исследователи подтвердили наличие далекой планеты с помощью прибора GRAVITY на «Очень большом телескопе» (VLT). Прибор использует оптическую интерферометрию для синхронизации четырех основных телескопов VLT.

Этот метод позволяет GRAVITY чрезвычайно точно измерять положение планеты на орбите, а также измерять спектр света, излучаемого ее атмосферой.

Используя этот метод, исследовательская группа определила, что недавно открытая планета демонстрирует очевидное «посветление», потому что в её ядре происходит ядерный синтез и сжигается дейтерий.

Это одно из первых обнаружений планеты, присутствие которой было частично определено благодаря астрометрическому методу.

В 2017 году ученые обнаружили коричневый карлик HD206893B, вращающийся вокруг родительской звезды. Долгосрочный мониторинг прибором HARPS, а также точные измерения собственного движения звезды-родителя миссией Gaia сообщали о наличии внутреннего компаньона с меньшей массой.

Используя прибор GRAVITY, ученые смогли доказать, что это была новая планета, названная HD206893c. Планета вращается примерно в 483 000 000 км от своей родительской звезды. Её масса больше, чем у Юпитера.