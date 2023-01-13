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27 минут назад

Учёные пояснили, зачем есть насекомых

Ferra.ru

Учёные привели доводы в пользу применения насекомых в качестве источника пищи.

Учёные пояснили, зачем есть насекомых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во-первых, авторы отмечают, что поедание насекомых людьми не является чем-то новым. Это происходило на протяжении всей истории человечества. При этом многие люди считают поедание насекомых отвратительным действием. Но это могло бы измениться, утверждают учёные, если бы такая пища поставлялась в привычном упакованном или «цивилизованном» виде. Во-вторых, насекомые могут быть очень питательны. Например, обыкновенные сверчки богаты белком.

Исследователи также предлагают перевести на насекомых скот. Это позволит освободить большие участки земли, которые сейчас используются для выращивания кормов. Кроме того, насекомые — более здоровая пища для животных.

Авторы утверждают, что единственным фактором, сдерживающим использование насекомых в качестве источника пищи, является воля тех, кто производит пищу.

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