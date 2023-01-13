Учёные пояснили, зачем есть насекомых

Во-первых, авторы отмечают, что поедание насекомых людьми не является чем-то новым. Это происходило на протяжении всей истории человечества. При этом многие люди считают поедание насекомых отвратительным действием. Но это могло бы измениться, утверждают учёные, если бы такая пища поставлялась в привычном упакованном или «цивилизованном» виде. Во-вторых, насекомые могут быть очень питательны. Например, обыкновенные сверчки богаты белком.