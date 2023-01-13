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13 января

Астрономы получили изображения четырех протозвезд в молекулярном облаке Персея

Газета.Ru

Астрономы провели наблюдение за четырьмя протозвездами в молекулярном облаке Персея. Об этом сообщает Национальная радиоастрономическая обсерватория. Молекулярные облака - это гигантские скопления разреженной межзвездной материи, чья плотность достаточна для образования молекул водорода из атомов. Они считаются "колыбелями" звезд - светила получаются в результате постепенного сжатия такого облака под действием сил гравитации и разогрева. Одним из таких объектов является облако Персея. Оно удалено от Земли примерно на 1000 св. лет и содержит 10 000 солнечных масс газа и пыли. Теперь астроном Эрика Беренс и ее коллеги изучили четыре протозвездных ядра в облаке Персея. Они наблюдали за движением газа, окружающего эти ядра, в радиодиапазоне с помощью телескопа ALMA, расположенного в Чили, и Телескопа Грин-Бэнк. Оказалось, что одна из протозвезд имеет традиционный диск, но три других являются частью тройной системы, и движение газа вокруг них хаотично. Более того, движение газа слишком хаотично, чтобы его можно было объяснить только вращением самого ядра. При дальнейшем изучении Эрика и ее команда смогут узнать больше об этой системе, например, о том, где газ втекает и выходит из нее, и как три протозвезды взаимодействуют друг с другом.

Астрономы получили изображения четырех протозвезд в молекулярном облаке Персея
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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