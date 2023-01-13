Стоимость лекарств в России в декабре выросла на 1%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в России в декабре выросла на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, стали дороже на 1%, в том числе: аципол - на 4,5%, ренгалин, эргоферон - на 2,6%, поливитамины - на 2,1%, синупрет - на 2%, эссенциале форте Н - на 1,6%, аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель - на 1,1-1,5%", - говорится в документе.

Одновременно подешевели: валидол - на 1,6%, афобазол - на 1,1%, алмагель - на 0,4%, троксерутин - на 0,1%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли в декабре на 0,7%, в том числе на аскорбиновую кислоту - на 4,7%, аспирин отечественный - на 2%, панкреатин - на 1,9%, омепразол - на 1,5%, глицин, гриппферон, но-шпу, номидес, супрастин, арбидол - на 0,8-1,4%. В то же время снизились цены: на цефтриаксон - на 0,7%, витамин Д3 - на 0,4%, смекту - на 0,3%, бисопролол, эналаприл - на 0,2%, сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: бинты - на 1%, вата отечественная - на 0,4%, шприцы одноразовые - на 0,3%. Вместе с тем подешевели аппараты для измерения артериального давления - на 0,8%, термометры медицинские безртутные - на 0,4%, термометры медицинские электронные - на 0,3%.