В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

Стоимость лекарств в России в декабре выросла на 1%

ТАССиещё 1

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Стоимость лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП), в России в декабре выросла на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, стали дороже на 1%, в том числе: аципол - на 4,5%, ренгалин, эргоферон - на 2,6%, поливитамины - на 2,1%, синупрет - на 2%, эссенциале форте Н - на 1,6%, аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель - на 1,1-1,5%", - говорится в документе.

Одновременно подешевели: валидол - на 1,6%, афобазол - на 1,1%, алмагель - на 0,4%, троксерутин - на 0,1%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли в декабре на 0,7%, в том числе на аскорбиновую кислоту - на 4,7%, аспирин отечественный - на 2%, панкреатин - на 1,9%, омепразол - на 1,5%, глицин, гриппферон, но-шпу, номидес, супрастин, арбидол - на 0,8-1,4%. В то же время снизились цены: на цефтриаксон - на 0,7%, витамин Д3 - на 0,4%, смекту - на 0,3%, бисопролол, эналаприл - на 0,2%, сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: бинты - на 1%, вата отечественная - на 0,4%, шприцы одноразовые - на 0,3%. Вместе с тем подешевели аппараты для измерения артериального давления - на 0,8%, термометры медицинские безртутные - на 0,4%, термометры медицинские электронные - на 0,3%.

В целом за 2022 год цены на медикаменты в России выросли на 10,2% по сравнению с годом ранее, следует из данных ведомства.

Наука и техника,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители