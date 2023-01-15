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31 минуту назад

В Китае нашли способ замедлить старение

Ferra.ruиещё 2

Старение является самым значительным фактором риска развития хронических болезней. Из-за клеточного старения организм увядает и возникают связанные с этим процессом заболевания. Но учёные недавно обнаружили новый способ замедления старения.

В Китае нашли способ замедлить старение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группы учёных Лю Гуанхуэя и Цюй Цзина из Зоологического института Китайской академии наук, Чжан Вэйци из Пекинского института геномики Китайской академии наук впервые выяснили, что при помощи ингибирования «воскрешения» вируса ERV в последовательности генома человека можно замедлить процесс старения. Они даже разработали для этого несколько стратегий.

Когда-то, несколько миллионов лет назад, древний вирус ERV попал в геном человека. В результате он в организме превратился в «тёмную материю», которая спрятана в геноме человека. Так как занимает вирус 8 % генома, то он стал важной частью генетической памяти.

В ходе исследования эксперты создали несколько технологий, которые помогут вмешаться в процесс старения. Это подавление экспрессии генов CRISPR, нейтрализующие антитела, низкомолекулярные препараты. За счёт этих технологий можно замедлить старение тканей, клеток и организмов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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