Гинцбург рассказал о сроках разработки обновленной вакцины от COVID-19

Подготовка обновленной вакцины от COVID-19 займет примерно два-три месяца. Об этом в эфире «Россия 24» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «РИА Новости».
«Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее», — сказал Гинцбург.
Ранее он сообщал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых штаммов коронавируса, в том числе «Кракена».
Напомним, что вчера, 12 января, в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19.