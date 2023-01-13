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31 минуту назад

Гинцбург рассказал о сроках разработки обновленной вакцины от COVID-19

Елена Прошина

Подготовка обновленной вакцины от COVID-19 займет примерно два-три месяца. Об этом в эфире «Россия 24» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «РИА Новости».

Гинцбург рассказал о сроках разработки обновленной вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Время, которое необходимо для обновления антигенного варианта… это от двух до трех месяцев должно занять, может быть, и быстрее», — сказал Гинцбург.

Ранее он сообщал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины от новых штаммов коронавируса, в том числе «Кракена».

Напомним, что вчера, 12 января, в Пензенской области выявили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19.

Наука и техника,Александр Гинцбург,
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