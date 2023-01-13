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3 минуты назад

Правительство США изучает более 500 сообщений об НЛО

Ferra.ru

Согласно новому отчёту, правительство США сейчас изучает 510 сообщений об НЛО. Это более чем в три раза больше, чем было в 2021 году.

Правительство США изучает более 500 сообщений об НЛО
Фото: UnsplashUnsplash

В отчёте директора Национальной разведки (DNI) за 2022 год говорится, что большинство новых сообщений о неопознанных явлениях поступает от пилотов ВМС и ВВС США. Из них около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были воздушные шары, дроны, а также птицы, погодные явления и пластиковые пакеты.

Однако ещё сотни инцидентов остаются необъяснёнными. Они находятся в центре внимания Пентагона, разведывательных служб США и НАСА из-за опасений, что это могут быть разведывательные аппараты других стран.

Наука и техника,NASA,Пентагон,
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