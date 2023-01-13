Правительство США изучает более 500 сообщений об НЛО

Согласно новому отчёту, правительство США сейчас изучает 510 сообщений об НЛО. Это более чем в три раза больше, чем было в 2021 году.

Фото: Unsplash Unsplash

В отчёте директора Национальной разведки (DNI) за 2022 год говорится, что большинство новых сообщений о неопознанных явлениях поступает от пилотов ВМС и ВВС США. Из них около 200 имели «непримечательные» объяснения: это были воздушные шары, дроны, а также птицы, погодные явления и пластиковые пакеты.