ЕК и Швеция запустят проект первого на территории ЕС космодрома

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК и Швеция намерены запустить первый на территории Евросоюза космодром. Ее слова приводятся на сайте Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, речь идет о реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который раньше использовался для малых научных суборбитальных ракет. Космодром можно будет использовать для запуска малых спутников для мониторинга климата, стихийных бедствий, связи, а также разведдеятельности.