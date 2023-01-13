В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
28 минут назад

Еврокомиссия и Швеция планируют запустить проект первого на территории ЕС космодрома

Газета.Ru

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК и Швеция намерены запустить первый на территории Евросоюза космодром. Ее слова приводятся на сайте Еврокомиссии.

ЕК и Швеция запустят проект первого на территории ЕС космодрома
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам фон дер Ляйен, речь идет о реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который раньше использовался для малых научных суборбитальных ракет. Космодром можно будет использовать для запуска малых спутников для мониторинга климата, стихийных бедствий, связи, а также разведдеятельности.

«Это будет первый космодром для запуска спутников на территории ЕС. Нам необходим космос, чтобы обеспечивать зеленый переход <...>, если мы хотим эффективно отслеживать последствия изменения климата, космос обеспечивает 60% необходимых нам измерений», — отметила председатель ЕК.

Наука и техника,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители