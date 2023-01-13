ЕК и Швеция запустят проект первого на территории ЕС космодрома

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК и Швеция намерены запустить первый на территории Евросоюза космодром. Ее слова приводятся на сайте Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, речь идет о реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который раньше использовался для малых научных суборбитальных ракет. Космодром можно будет использовать для запуска малых спутников для мониторинга климата, стихийных бедствий, связи, а также разведдеятельности.
«Это будет первый космодром для запуска спутников на территории ЕС. Нам необходим космос, чтобы обеспечивать зеленый переход <...>, если мы хотим эффективно отслеживать последствия изменения климата, космос обеспечивает 60% необходимых нам измерений», — отметила председатель ЕК.