Sony выпустила плеер Walkman на Android

Sony представила новый портативный аудиоплеер Walkman NW-A306. Он работает под управлением операционной системы Android.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка — более дешёвая альтернатива модели NW-ZX707. NW-A306 меньше её и значительно легче. Габариты тут 56,5 x 98 x 11,8 мм, а вес 113 г.

NW-A306 также получил 3,6-дюймовый дисплей разрешением 1280 x 720 пикселей. Время автономной работы тут составляет до 36 часов воспроизведения файлов MP3. Плеер может работать в сетях Wi-Fi, поэтому музыку можно слушать со стриминговых платформ.