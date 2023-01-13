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1 час назад

Sony выпустила плеер Walkman на Android

Ferra.ru

Sony представила новый портативный аудиоплеер Walkman NW-A306. Он работает под управлением операционной системы Android.

Sony выпустила плеер Walkman на Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новинка — более дешёвая альтернатива модели NW-ZX707. NW-A306 меньше её и значительно легче. Габариты тут 56,5 x 98 x 11,8 мм, а вес 113 г.

NW-A306 также получил 3,6-дюймовый дисплей разрешением 1280 x 720 пикселей. Время автономной работы тут составляет до 36 часов воспроизведения файлов MP3. Плеер может работать в сетях Wi-Fi, поэтому музыку можно слушать со стриминговых платформ.

Новинка стоит 46 тысяч иен (около 24,5 тысячи рублей по актуальному курсу).

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