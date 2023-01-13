В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта причина парящего полета колибри

Lenta.ru

Ученые Гарвардского университета раскрыли генетическую причину возникновения способности к парящему полету у колибри. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, утрата гена FBP2 привела к тому, что клетки мышц приобрели способность быстро усваивать фруктозу, получаемую из нектара цветков.

Раскрыта причина парящего полета колибри
Фото: UnsplashUnsplash

Генетики проанализировали геном длиннохвостого колибри-отшельника Phaethornis superciliosus и сравнили его с геномами других видов колибри и 45 птиц, таких как домашняя курица, голубь и орел. Это позволило определить генетические различия, которые позволяют колибри получать большое количество энергии, извлекая ее из потребляемого сахара. Например, известно, что колибри способны напрямую усваивать фруктозу с той же эффективностью, что и глюкозу. При этом углеводы метаболизируются уже в течение нескольких минут после их попадания в организм.

Оказалось, что у всех колибри был потерян ген, кодирующий фрутозо-бисфосфатазу 2 (FBP2). Это произошло от 48 до 30 миллионов лет назад, когда у общих предков всех колибри эволюционировала способность к парящему полету и к питанию нектаром. FBP2 — фермент, который участвует в метаболическом пути глюконеогенезе, приводящем к образованию глюкозы из пировиноградной кислоты. Эксперименты с линией мышечных клеток птиц подтвердили, что нокаут гена FBP2 ускоряет гликолиз, усиливает митохондриальное дыхание, а также увеличивает число митохондрий, производящих энергию.

Однако кроме потери FBP2 у предков колибри могли произойти и другие генетические изменения. У некоторые других белков, играющих важную роль в метаболизме сахара, были обнаружены аминокислотные изменения, вероятно, возникшие из-за направленного отбора. Для оценки их роли в эволюции парящего полета у колибри нужны дальнейшие исследования, отмечают ученые.

Наука и техника,Гарвардский университет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители