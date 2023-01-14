В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
21 минуту назад

Названы лучшие беспроводные наушники для занятий спортом

Газета.Ruиещё 1

Журналисты Vice выбрали пять лучших беспроводных наушников, которые водонепроницаемы и успешно выдержат многократные тренировки на улице и в спортзале. Список с перечисленными моделями опубликован на сайте портала.

Названы лучшие беспроводные наушники для занятий спортом
Фото: FreepikFreepik

"Это пять лучших водонепроницаемых наушников, если вы ищете наушники, способные пережить ненастную зимнюю погоду или просто тренировки", - говорится в статье.

По словам авторов, Apple AirPods Pro 2 помимо водонепроницаемости предлагают улучшенное шумоподавление и до 30 часов прослушивания музыки от одного заряда.

Наушники Shokz OpenRun Headphones назвали лучшим вариантом для бега, особенно на улице - из-за специального крепления выше шеи наушник не выпадет из уха.

"Эта модель имеет дизайн, который не полностью закрывает уши, поэтому вы сможете слышать происходящее вокруг", - отметили журналисты.

Bose Sport Earbuds посоветовали любителям "затычек", так как аксессуар идет в комплекте с ушными вкладышами трех разных размеров. Также устройств имеет функцию быстрой зарядки за 15 минут.

Soundcore by Anker Sport X10 Buds удобны тем, кто предпочитает облегающие наушники. Каждый наушник из-за особой конструкции можно вращать на 210 градусов. Аксессуар также порекомендовали из-за 32 часов работы от одного заряда. Jabra Elite 7 Pro Earbuds назвали идеальными наушниками для тех, кто тренируется на свежем воздухе в людных местах.

"Среди достоинств: регулируемое активное шумоподавление, до 30 часов воспроизведения, технология для более четких голосовых вызовов", - рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает бюджетную версию беспроводных наушников AirPods. По данным инсайдера, аксессуар по более доступной цене выйдет в 2024 году.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители