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1 час назад

В России клонированная корова впервые принесла потомство

Никита Бородкин

Впервые в России клонированная корова принесла потомство. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области, 30 декабря животное по имени Цветочек родила здорового теленка весом 40 кг — ее назвали Декабристкой.

В России клонированная корова впервые принесла потомство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успешный эксперимент провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста. В апреле 2020 года им удалось получить первый в России клон крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Сама Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.

Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов подчеркнул, что дальнейшее развитие технологии геномного редактирования может быть возможно лишь в случае сохранения способности у клонированных животных производить жизнеспособное потомство. По этой причине первое рождение теленка подобной коровой является большим достижением.

«Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», — добавил он.

В министерстве добавили, что сейчас клонирование с использованием генетически модифицированных соматических клеток (SCNT) рассматривается как основная технологическая платформа для геномного редактирования крупного рогатого скота и других сельскохозяйственные животных. Полученные результаты подтверждают необходимость и дальше развивать этот метод, совершенствуя технологическую цепочку.

Наука и техника,Георгий Филимонов,Правительство московской области,
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