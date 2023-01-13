В России клонированная корова впервые принесла потомство

Впервые в России клонированная корова принесла потомство. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области, 30 декабря животное по имени Цветочек родила здорового теленка весом 40 кг — ее назвали Декабристкой.

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Успешный эксперимент провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста. В апреле 2020 года им удалось получить первый в России клон крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Сама Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.

Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов подчеркнул, что дальнейшее развитие технологии геномного редактирования может быть возможно лишь в случае сохранения способности у клонированных животных производить жизнеспособное потомство. По этой причине первое рождение теленка подобной коровой является большим достижением.

«Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов», — добавил он.