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19 минут назад

Российских хакеров обвинили в атаках на сайты кандидатов в президенты Чехии

Никита Бородкин

В Чехии считают, что за кибератаками на сайты кандидатов в президенты страны стоят российские хакеры. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Российских хакеров обвинили в атаках на сайты кандидатов в президенты Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром в пятницу, 13 января, пресс-секретарь кандидата на пост президента Чехии Петра Павла Эва Громадкова заявила, что сайт политика и сайт еще одного участника предвыборной гонки Томаша Зимы подверглись мощной кибератаке. По информации Национального центра кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), за ней стоит российская группировка NoName057.

Томаш Зима отмечал, что DDoS-атака почти полностью «положила» его сайт — он не смог разместить там отчет о финансировании своей предвыборной кампании.

Напомним, что сегодня в Чехии проходят выборы главы государства. На пост претендуют восемь кандидатов. Наиболее вероятными победителями считают экс-премьера Андрея Бабиша, бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла и экс-ректора Университета Меделя в Брно Дануша Нерудова.

Победитель сменит действующего главу государства Милоша Земана, который занимает пост с 8 марта 2013 года. Результаты должны быть известны к вечеру субботы, 14 января. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов, через две недели пройдет второй тур.

Наука и техника,Петр Павел,Андрей Бабиш,Милош Земан,НАТО,
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