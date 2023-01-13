Virgin Orbit объяснила причины провала первой попытки запуска спутников с территории Великобритании

Неудачная попытка первого запуска космических спутников с территории Великобритании связана с аномалией, возникшей во второй ступени ракеты LauncherOne. Об этом сообщает американский специализированный сайт SpaceNews со ссылкой на заявление компании Virgin Orbit.
По данным издания, на высоте около 180 километров у LauncherOne произошло преждевременное завершение первой стадии сжигания верхней ступени. В итоге миссия завершилась, а компоненты ракеты и полезная нагрузка упали на Землю, не достигнув орбиты.
Провальный запуск ракеты LauncherOne с девятью спутниками с борта самолета-носителя состоялся во вторник. На фоне неудачной попытки акции компании Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подешевели за несколько часов сразу на 25%.