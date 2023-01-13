В Словакии вскрыли братскую могилу возрастом 7000 лет

Археологи обнаружили останки 38 человек в канаве, окружавшей древнее поселение. Об этом сообщает пресс-служба Кильского университета.

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Раскопки проходили в словенском городе Врабле. В каменном веке городище Врабле-Вельке-Лехемби (5 250–4 950 гг. до н. э.) было одним из крупнейших поселений в Центральной Европе. Всего удалось выявить примерно 313 остатков домов в трех соседних поселениях, а на пике в этом месте было заселено 80 домов. Юго-западное поселение было окружено двойным рвом длиной 1,3 км и, таким образом, отделено от остальных. Некоторые участки были укреплены частоколом, который ученые интерпретируют не как оборонительное сооружение, а скорее как разметку территории села.

В ходе раскопок летом 2022 года словацко-немецкая научная группа обнаружила останки не менее 38 человек, разбросанные на площади около 15 кв. м. Скелеты лежали один на другом, бок о бок, вытянувшись на животе, сгорбившись на боку, на спине с распростертыми конечностями. Вряд ли их целенаправленно похоронили — скорее сбросили в яму (или они скатились сами).

У всех, за исключением одного младенца, отсутствуют головы, в том числе нижние челюсти. «В массовых захоронениях с неясным расположением идентификация человека обычно проводится по черепу, поэтому для нас находка этого года представляет особую сложность», — говорит Мартин Фурхольт.