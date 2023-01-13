Google: решение США разрушит "центральный столб" всего Интернета

Скоро Google станет “лицом” всей технологической индустрии, защищая Интернет, какой он существует на данный момент. Верховный суд США готовится выслушать аргументы, которые могут полностью пересмотреть вопрос о том, несут ли компании ответственность за все, что загружается на их различные сайты.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В прошлом году Верховный суд согласился рассмотреть дело, которое касается раздела 230 Закона о приличии в сфере коммуникаций США. Принятие этого закона позволило оградить технологические компании от ответственности за контент, который люди создают на различных сайтах и сервисах. Без такой защиты технологические компании могут стать объектом судебных исков и еще более пристального внимания. Но сейчас его хотят отменить.

Google утверждает, что отмена раздела не только заставит компании нести ответственность за чужие слова на платформах, но и вынудит Google и другие технологические компании еще более активно модерировать контент.