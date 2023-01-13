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30 минут назад

Ботаники провели анализ крупнейшего из найденных в янтаре цветков

Газета.Ru

Ученые из Института эволюции и биоразнообразия Лейбница и Венского университета определили вид крупнейшего древнего цветка из найденных в янтаре. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ботаники провели анализ крупнейшего из найденных в янтаре цветков
Фото: Газета.ruГазета.ru

Диаметр венчика найденного цветка составляет 28 миллиметров и почти в три раза превышает предыдущий рекорд. Цветок, заключенный в янтарь из балтийских лесов Северной Европы, имеет возраст от 38 до 33,9 миллионов лет. Образец был первоначально описан и назван в 1872 году, тогда его приняли за Stewartia kowalewskii, древнее цветущее вечнозеленого растение.

Как показал новый анализ пыльцы, цветок на самом деле принадлежит к другому виду, который назвали Symplocos kowalewski. Произошел этот вид от Stewartia kowalewskii, к которому первоначально и отнесли цветок. Представители рода Symplocos сейчас произрастают в основном в Азии.

Авторы предполагают, что редкий размер S. kowalewskii, вероятно, связан с большим излиянием смолы, которая покрыла цветок. Свойства смолы помогли предотвратить рост микроорганизмов на цветке и его повреждение.

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