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1 час назад

Заброшенные шахты хотят превратить в гравитационные батареи

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, стволы давно выработавших себя шахт могут служить в качестве гравитационных батарей для накопления энергии и последующего ее использования.

Исследователи придумали, что делать с заброшенными шахтами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В двух словах, это система, в которой электричество вырабатывается путем “падения” тяжелого груза. Затем эта электроэнергия может быть использована в те моменты, когда потребность в ней высока. В другое время, когда в сети имеется избыток энергии, система гравитационных батарей использует часть этой энергии, чтобы поднять “груз” обратно.

Одним из наиболее распространенных типов этой технологии является так называемая гидроэлектрическая система с насосным накопителем. В этой системе вода сбрасывается с большой высоты и вырабатывает электроэнергию, раскручивая турбины по мере того, как она течет вниз по склону. Когда появляется избыток энергии, вода перекачивается обратно в исходную точку.

Австрийские ученые предложили систему подземного гравитационного накопителя энергии (UGES) на базе выработанных шахт. В ней будут использоваться лифты, которые будут поднимать и опускать контейнеры, наполненные песком.

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