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43 минуты назад

Российские ученые нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений

runews24.ru

Российские ученые предлагают новый способ применения паучьего яда. Так, специалисты Новосибирского государственного аграрного университета и Института биоорганической химии РАН хотят применять его для защиты сельхозрастений от вредителей.

Российские ученые нашли негуманный способ применения яда пауков
Фото: runews24.rurunews24.ru

Они добывают яд паука, разделяют его на компоненты, после чего используют их.

Правда, метод добычи яда не совсем гуманный. Ученые усыпляют насекомое с помощью газа, после чего бьют слабым разрядом тока, от чего паук начинает выделять яд.

Собрав вещество, насекомое будят, и паук снова начинает накапливать яд. После процедура повторяется. В эксперименте участвуют 50 видов пауков, в том числе птицеед.

Наука и техника,РАН,
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