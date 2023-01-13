Российские ученые нашли негуманный способ применения яда пауков

Российские ученые предлагают новый способ применения паучьего яда. Так, специалисты Новосибирского государственного аграрного университета и Института биоорганической химии РАН хотят применять его для защиты сельхозрастений от вредителей.

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Они добывают яд паука, разделяют его на компоненты, после чего используют их.

Правда, метод добычи яда не совсем гуманный. Ученые усыпляют насекомое с помощью газа, после чего бьют слабым разрядом тока, от чего паук начинает выделять яд.