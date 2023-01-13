Эксперт рассказал, сколько самолетов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus

На сегодняшний день в отечественном авиапарке 600 с лишним самолетов марок Boeing и Airbus, которые предстоит заместить российским авиалайнером МС-21, заявил в беседе с Life глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. По его словам, процесс импортозамещения может занять около 10 лет.
«Дело в том, что нужно примерно 600-700 таких самолетов, как МС-21, чтобы отказаться от «иномарок». До 2030 года законтрактованы все МС-21 только для «Аэрофлота». Но нужно и другим компаниям подключаться. Так что, по моим прогнозам, еще следующие 10 лет мы будем летать на «иномарках», замещая их отечественными самолетами по мере развертывания производства», — отметил Гусаров.
Он добавил, что в перспективе масштабы производства МС-21 будут большими, поскольку на Иркутском авиационном заводе уже идут работы по наращиванию серийного производства авиалайнера. Для увеличения выпуска машин будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства, заключил эксперт.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов, рассказал, что в период с 2023 по 2025 год планируется поставить «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета.