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11 минут назад

Эксперт Гусаров: для отказа от самолетов Boeing и Airbus России нужно более 600 МС-21

Газета.Ru

На сегодняшний день в отечественном авиапарке 600 с лишним самолетов марок Boeing и Airbus, которые предстоит заместить российским авиалайнером МС-21, заявил в беседе с Life глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. По его словам, процесс импортозамещения может занять около 10 лет.

Эксперт рассказал, сколько самолетов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дело в том, что нужно примерно 600-700 таких самолетов, как МС-21, чтобы отказаться от «иномарок». До 2030 года законтрактованы все МС-21 только для «Аэрофлота». Но нужно и другим компаниям подключаться. Так что, по моим прогнозам, еще следующие 10 лет мы будем летать на «иномарках», замещая их отечественными самолетами по мере развертывания производства», — отметил Гусаров.

Он добавил, что в перспективе масштабы производства МС-21 будут большими, поскольку на Иркутском авиационном заводе уже идут работы по наращиванию серийного производства авиалайнера. Для увеличения выпуска машин будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства, заключил эксперт.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говоря о программе льготного лизинга воздушных судов, рассказал, что в период с 2023 по 2025 год планируется поставить «Аэрофлоту» 63 отечественных самолета.

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