Эксперт рассказал, сколько самолетов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus

«Дело в том, что нужно примерно 600-700 таких самолетов, как МС-21, чтобы отказаться от «иномарок». До 2030 года законтрактованы все МС-21 только для «Аэрофлота». Но нужно и другим компаниям подключаться. Так что, по моим прогнозам, еще следующие 10 лет мы будем летать на «иномарках», замещая их отечественными самолетами по мере развертывания производства», — отметил Гусаров.