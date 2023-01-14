Билл Гейтс отказался покупать новый iPhone

Основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердил, что все еще отказываться переходить на смартфоны iPhone от Apple и намерен и дальше пользоваться мобильными гаджетами на операционной системе Android. Об этом сообщает Business Insider.

Пользователь Reddit с ником 1oarecare спросил миллиардера, какой у него смартфон для ежедневных поездок.

«Я достаточно часто играюсь с iPhone, но привык к Android. Некоторые производители гаджетов с Android предварительно устанавливают программное обеспечение Microsoft таким образом, чтобы мне было проще», — добавил он.

В настоящее время Гейтс использует Samsung Galaxy Z Fold 4, вышедший в 2022 году. В США складной смартфон от южнокорейского вендора продается по цене в почти $1,6 тыс. (105,6 тыс. руб. по текущему курсу), что дороже, чем стартовые цены на iPhone 14 и 14 Pro от Apple.

В прошлом Гейтс называл своей «величайшей ошибкой» то, что он позволил Google разрабатывать Android. Microsoft выпускала собственные мобильные гаджеты на базе Windows, но прекратила их продажу в 2017 году. Устройства не оказали сильного влияния на рынок смартфонов, который к тому моменту разделили Android и iOS.