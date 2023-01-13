Новые наушники и часы Samsung улучшат камеру на смартфоне

Сегодня Samsung объявила об очередных обновлениях для наушников Galaxy Buds2 Pro и умных часов серии Galaxy Watch5 и Galaxy Watch4. Эти обновления предназначены для улучшения работы камеры на сопряжённом телефоне.

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Galaxy Buds2 Pro получают новую функцию записи звука в формате 360, которая улавливает звук с помощью микрофона в каждом наушнике и добавляет его к записываемому видео. Galaxy Watch4 или Galaxy Watch5 скоро смогут управлять зумом камеры телефона в приложении Camera Controller.