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34 минуты назад

В США могут запретить газовые плиты

Ferra.ru

В декабре ученые опубликовали результаты исследования, согласно которым на долю газовых плит приходится почти 13 процентов случаев детской астмы в США. Затем, в интервью Bloomberg, член Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), независимого федерального агентства США предположил, что они могут полностью запретить газовые плиты.

В США назвали неожиданную опасность газовых плит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Это скрытая опасность. Любой вариант - на столе. Продукты, которые нельзя сделать безопасными, можно запретить", - сказал член комиссии Ричард Трумка-младший.

Политики США давно ищут способы поощрить американцев отказаться от газа, пишет The Atlantic. Например, скидка в размере 840 долларов на новые электроплиты, которая была включена в прошлогодний закон о снижении инфляции в Штатах. Члены Конгресса также направили в CPSC письмо с предложением ужесточить правила в отношении газовых плит.

Но пока что основа для запрета газовых плит в США - шаткая. Экономист Эмили Остер в своем обзоре нового исследования отметила, что данные показывают, что да - газовые плиты не очень хорошо влияют на здоровье, но они, вероятно, не подтверждают огромную долю случаев астмы, о которых утверждается.

Поэтому в ближайшее время стоит ждать еще большого количества обсуждений, а вот запретят ли - покажет время.

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