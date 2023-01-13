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43 минуты назад

Обнаруженная "голодная" черная дыра скрутила звезду-жертву в форму пончика

Ferra.ruиещё 1

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" подробно зафиксировали последние мгновения жизни звезды, когда ее пожирает черная дыра. Когда звезда подходит достаточно близко, гравитационная хватка черной дыры с силой разрывает ее на части и “пожирает” ее газы, выбрасывая при этом интенсивное излучение.

"Голодная" черная дыра скрутила звезду-жертву в форму пончика
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти события называются "приливными разрушениями". Хаббл не мог сфотографировать событие AT2022dsb вблизи, так как звезда-жертва находится на расстоянии почти 300 млн световых лет в ядре галактики ESO 583-G004. Астрономы изучили свет от разрушенной звезды, в составе которой был водород, углерод и многое другое.

Звездное событие AT2022dsb было впервые зафиксировано 1 марта 2022 года ASAS-SN - сетью наземных телескопов, которые примерно раз в неделю обследуют внегалактическое небо в поисках бурных, переменных и переходных событий, формирующих нашу Вселенную. Это столкновение произошло достаточно близко к Земле и было достаточно ярким, чтобы астрономы с помощью “Хаббла” смогли провести ультрафиолетовую спектроскопию в течение более длительного, чем обычно, периода времени.

Спектроскопические данные Хаббла интерпретируются как исходящие от очень яркой, горячей, пончикообразной области газа, которая когда-то была звездой. Эта область, известная как тор, размером с Солнечную систему, вращается вокруг черной дыры в центре.

"Мы смотрим куда-то на край этого пончика. Мы видим звездный ветер от черной дыры, проносящийся над поверхностью и направленный к нам со скоростью три процента от скорости света", - говорит один из авторов работы.

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