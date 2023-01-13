Китай создал первое в мире беспилотное исследовательское судно

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное научно-исследовательское судно «Чжухайюнь». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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По информации телеканала, на судне есть система автономной навигации, технология дистанционного управления. Все основные системы, включая энергетическую и двигательную, разработаны в КНР.

Длина судна составляет 88,5 метров, ширина — 14 метров и расчетная высота борта 6,1 метра. Оно способно развивать скорость в 18 узлов, в экономичном режиме — 13 узлов.

Сообщается, что судно можно использовать для различных задач по исследованию океана, включая океанографическую съемку, заниматься картографией, забором проб и патрулированием.