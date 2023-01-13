В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
46 минут назад

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное исследовательское судно

Газета.Ruиещё 2

Китай ввел в эксплуатацию первое в мире беспилотное научно-исследовательское судно «Чжухайюнь». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китай создал первое в мире беспилотное исследовательское судно
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации телеканала, на судне есть система автономной навигации, технология дистанционного управления. Все основные системы, включая энергетическую и двигательную, разработаны в КНР.

Длина судна составляет 88,5 метров, ширина — 14 метров и расчетная высота борта 6,1 метра. Оно способно развивать скорость в 18 узлов, в экономичном режиме — 13 узлов.

Сообщается, что судно можно использовать для различных задач по исследованию океана, включая океанографическую съемку, заниматься картографией, забором проб и патрулированием.

Ранее китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером. Часы способны определять уровень алкоголя в организме человека, а также замерять пульс, температуру тела и уровень кислорода в крови.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители