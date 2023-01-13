Генетики обнаружили неизвестную группу древних предков современных людей

Ученые из Тюбингенского университета в ходе генетического анализа выявили неизвестную группу древних людей, живших в Саяно-Алтайском регионе в доисторические времена. Они являлись потомками двух народов: палеосибирского и североевразийского, сообщает Current Biology.

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Алтайский регион известен как место обнаружения останков денисовцев – архаичных вымерших гоминидов. Но эта территория также важна для цивилизации Homo sapiens, поскольку в течение тысячелетий являлась главным перекрестком для миграций между северной Сибирью и Центральной и Восточной Азией.

Авторы новой научной работы проанализировали геномы десяти человек, живших в регионе около 7500 лет назад. Результаты показали, что они принадлежали к ранее неизвестной популяции охотников-собирателей.

Представители этой группы могли оказать влияние на позднейшие популяции по всей Средней Азии. Ученые предположили, что они могли быть прародителями местных общин бронзового века, в том числе охотников-собирателей с озера Байкал и скотоводов, связанных с Окунево.

Исследование также показало, что миграции в древние времена шли не только из Азии в Северную Америку через сухопутный Берингов перешеек, но и в обратном направлении. Человеческие популяции в Северной Азии, начиная с периода голоцена, были «в значительной степени взаимосвязаны». Так, на Алтае обнаружили останки человека, чьей родиной был современный Дальний Восток. Захоронили его в пещере с артефактами, напоминающими шаманские атрибуты.

Кроме того, группа обитателей Дальнего Востока, живших семь тысяч лет назад, оказалась связана с японскими сообществами Дземон. Это указывает на контакты местных жителей с населением Японского архипелага.

«Это говорит о том, что человеческие миграции и смешения были нормой, а не исключением для древних обществ охотников-собирателей», – подчеркнули авторы.