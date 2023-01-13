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9 минут назад

В сети опубликовали фото Oppo Find X6 Pro с "монструозной" камерой

Газета.Ru

В сети появились «живые» снимки нового флагмана Oppo Find X6 Pro, на которых можно разглядеть внешний вид будущего смартфона. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Опубликованы фото Oppo Find X6 Pro с «монструозной» камерой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В глаза сразу бросается толщина устройства — он выглядит массивным по сравнению с флагманами от других производителей. Кроме того, на фотографиях видно массивный камерный блок, который в соцсетях уже прозвали «монстром». Он настолько сильно выпирает относительно корпуса смартфона, что кажется, будто он лежит на своеобразной подставке, приподнимающей его верхнюю часть.

Weibo

Дата выхода Oppo Find X6 Pro пока неизвестна, но ожидается, что официальный анонс флагмана состоится в первом квартале 2023 года. По слухам, гаджет получит процессор SoC Snapdragon 8 Gen 2, 50-мегапиксельную камеру с дюймовым датчиком Sony, 120-кратный зум и сверхбыструю зарядку.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Microsoft готовит к выпуску новый складной смартфон с гибким экраном, который получит название Surface Duo 3. Сообщается, что новинка будет напоминать гибкие смартфоны Vivo X Fold и Honor Magic V.

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