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25 минут назад

Apple выпустила новые приложения для Windows, которые заменят iTunes

Газета.Ru

Компания Apple представила обновленные приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices специально для операционной системы Windows 11. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Apple выпустила замену iTunes для Windows
Фото: Газета.ruГазета.ru

Эти программы призваны заменить устаревший iTunes, а также обеспечить более быстрый запуск и комфортный пользовательский опыт. Сообщается, что новые приложения похожи на версии для macOS с небольшими изменениями интерфейса, которые были необходимы для соответствия визуальным требованиям Windows.

Отмечается, что после скачивания и установки вышеупомянутых приложений iTunes автоматически отключается и больше не запускается. В планах Apple выпустить обновленную версию iTunes, которая позволит читать книги и слушать подкасты, но дата релиза пока неизвестна.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что инвесторы обязали Apple публиковать более подробные отчеты о причинах удаления тех или иных приложений из App Store. Корпорация пообещала включать в свои отчеты юридические обоснования к удалению программ, названия стран, власти которых затребовали удаление, а также категории приложений.

Наука и техника,Apple,
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