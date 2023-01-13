Apple выпустила замену iTunes для Windows

Компания Apple представила обновленные приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices специально для операционной системы Windows 11. Об этом сообщает портал 9to5Mac.
Эти программы призваны заменить устаревший iTunes, а также обеспечить более быстрый запуск и комфортный пользовательский опыт. Сообщается, что новые приложения похожи на версии для macOS с небольшими изменениями интерфейса, которые были необходимы для соответствия визуальным требованиям Windows.
Отмечается, что после скачивания и установки вышеупомянутых приложений iTunes автоматически отключается и больше не запускается. В планах Apple выпустить обновленную версию iTunes, которая позволит читать книги и слушать подкасты, но дата релиза пока неизвестна.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что инвесторы обязали Apple публиковать более подробные отчеты о причинах удаления тех или иных приложений из App Store. Корпорация пообещала включать в свои отчеты юридические обоснования к удалению программ, названия стран, власти которых затребовали удаление, а также категории приложений.