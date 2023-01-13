Apple выпустила замену iTunes для Windows

Компания Apple представила обновленные приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices специально для операционной системы Windows 11. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Эти программы призваны заменить устаревший iTunes, а также обеспечить более быстрый запуск и комфортный пользовательский опыт. Сообщается, что новые приложения похожи на версии для macOS с небольшими изменениями интерфейса, которые были необходимы для соответствия визуальным требованиям Windows.

Отмечается, что после скачивания и установки вышеупомянутых приложений iTunes автоматически отключается и больше не запускается. В планах Apple выпустить обновленную версию iTunes, которая позволит читать книги и слушать подкасты, но дата релиза пока неизвестна.