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17 минут назад

СМИ: в Дубае построят первую в мире мечеть с помощью 3D-технологии

ТАСС

Власти Дубая объявили о планах возвести в городе первую в мире мечеть, целиком напечатанную на 3D-принтере. Об этом в пятницу сообщила эмиратская газета The National.

В Дубае построят первую в мире мечеть с помощью 3D-технологии
Фото: UnsplashUnsplash

"Использование технологии 3D-печати позволит уменьшить расход строительных материалов. Кроме того, этот способ не вредит природе и отражает видение нашего мудрого руководства", - приводит издание мнение генерального директора департамента по вопросам ислама и благотворительности эмирата Хамада аш-Шайбани.

Работающие над проектом инженеры признали, что из-за экспериментального характера строительство обойдется на 30% дороже, чем возведение мечети обычным способом.

Избранная технология предусматривает укладку слоев быстро затвердевающего строительного материала в соответствии с компьютерной разметкой. Строительство мечети площадью 2 тыс. кв. м планируется начать в октябре 2023 года. На 3D-печать потребуется четыре месяца, а на обустройство здания всем необходимым для молящихся - еще один год.

Проект реализуется в рамках стратегии, предусматривающей развитие технологии 3D-печати и превращение столицы эмирата в мирового лидера в данной области к 2030 году.

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