Ученые подтвердили, что индийский город Джошиматх уходит под землю

В индийском городе Джошиматх из-за оседания почвы началось массовое разрушение зданий. Как показало исследование, штат, где расположен город, просел на 14 сантиметров с апреля 2022 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отчет Индийской организации космических исследований (ISRO), которая использовала спутниковые снимки штата Уттаракханд, где расположен этот город.

Фото: ТАСС ТАСС

Как указали исследователи, медленное опускание до 9 см в пределах города Джошиматх зафиксировано в течение 7 месяцев, с апреля по ноябрь 2022 года.

Сильное проседание началось в конце 2022 года. Так, за 12 дней — с 27 декабря по 8 января — город опустился на 5,4 см. Со 2 января оседание еще усилилось.

Эпицентр проваливания расположен в районе дороги Джошиматх — Аули на высоте 2 180 м. Об этом говорят данные, полученные с индийского спутника Cartosat-2S.

Армейское командование начало «временный отвод» военнослужащих из района, после того как около 30 зданий военного ведомства покрылись глубокими трещинами.

Это район является одним из важных центром индийского гарнизона, занимающегося прикрытием протяженного участка границы с Китаем. В целом тут развернуто более 20 тыс. военнослужащих.

Причиной оседания, как считают местные жители, стал прорыв водоносного пласта, из-за этого вода начала уходить, а почва проваливаться. Число разрушающихся зданий в городе уже составляет 723.

Джошиматх также является религиозным центром страны: здесь расположены старинные храмы, в городе проповедовал мистик и реформатор индуизма Ади Шанкара. Через Джошиматх лежит паломнический путь к сакральному храмовому городу Бадринатху, где, по легенде, записаны священные веды.