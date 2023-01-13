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15 минут назад

«Живые» фото и ключевые характеристики Xiaomi Poco X5 Pro утекли в сеть накануне анонса

Ferra.ru

Согласно последним утечкам, Xiaomi планирует представить Poco X5 Pro 5G уже в ближайшие недели.

«Живые» фото Xiaomi Poco X5 Pro утекли в Сеть накануне анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, накануне соответствующей презентации, инсайдер под ником JAOLtech поделился живыми снимками и ключевыми спецификациями устройства. Судя по ним, Poco X5 Pro 5G получит AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, камерой в вырезе посреди экрана и частотой обновления 120 Гц.

Gizmochina

В основу устройства ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm, при этом ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч (есть поддержка быстрой 67-Вт зарядки).

Основная камера сможет похвастаться 108-мегапиксельным сенсором, а также сверхширокоугольным модулем и оптикой для макросъёмки.

Прочие ключевые особенности включают двойные динамики и NFC.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в жёлтом цветовом варианте и будет продаваться в черной упаковке с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. По сути, утечка подтверждает, что новинка будет ребрендинговой версией Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Наука и техника,Qualcomm,
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