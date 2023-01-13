На Тайване создали аквариум с искусственным интеллектом

Тайваньский научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) разработал новую технологию — AI Aquarium.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Она призвана помочь посетителям узнавать подробности и изучать различные виды рыб в общественных аквариумах.

Система использует комбинацию камер и алгоритмов распознавания объектов для отслеживания направления взгляда посетителей, сопоставляя его с положением рыб в аквариуме. После этого ИИ выводит информацию о видах рыб на прозрачный микросветодиодный экран на переднем стекле аквариума. При этом текст появляется непосредственно рядом с изображением рыбы.

«Магия» происходит за счёт использования данных, полученных с направленной наружу 3D-камеры с датчиком глубины. Она располагается над аквариумом и отслеживает взгляд зрителя и определяет, куда он смотрит в аквариуме в данный момент.