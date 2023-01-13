В Google Chrome для Android появится новая функция

Появилась информация о новой возможности, которую Google готовит для Android-версии браузера Chrome.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Называться она будет Instance Switcher, а её главной особенностью станет возможность открывать одновременно сразу несколько окон Chrome. Это, по словам инсайдеров, может значительно повысить производительность пользователей, которые теперь смогут иметь разные окна для разных задач.

Например, одно окно будет специально для работы, а второе — для дома. Или же в одном окне будет открыт YouTube с включённым видео, а в другом — какая-нибудь статья или что-то ещё.